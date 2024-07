Dal 12 al 16 luglio, in località Santa Venere a Paestum, si terrà la "Festa Antichi Sapori di Paestum". L'evento, che avrà inizio ogni sera alle ore 20:00, celebra la cucina tradizionale con una vasta offerta di piatti tipici. Oltre alle specialità culinarie, la festa proporrà spettacoli e intrattenimento per i più piccoli, con vari espositori di prodotti locali.

L'evento

L'iniziativa, patrocinata dalla Città di Capaccio Paestum, prevede anche opzioni di menu senza glutine per garantire a tutti una piacevole esperienza gastronomica. La zona offre ampio parcheggio per facilitare l'accesso ai visitatori. Un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire i sapori autentici del territorio e trascorrere serate all'insegna del divertimento e della buona cucina.