A Castiglione del Genovesi torna la Festa del Bruschettone Scamorza e Funghi Porcini, organizzata dall’associazione culturale Balliamo sul Monte. L'evento, che propone prodotti locali dei monti Picentini, si terrà dal 26 al 29 luglio a partire dalle ore 20.

La festa

I partecipanti potranno degustare bruschettoni con vari gusti, tra cui scamorza e funghi porcini, caciocavallo impiccato e bruschette dolci. Il programma di intrattenimento include anche musica e spettacoli dal vivo: il 26 luglio si esibirà l'883 Tribute Band, il 27 luglio Max Citro per la Notte Latina, il 28 luglio le voci del territorio per la Notte dei Talenti, e il 29 luglio il folklore dei Picarielli per la Notte delle Tradizioni.