Ripartiamo con la "Festa del bruschettone": grande attesa a Castiglione dei Genovesi

La Festa del bruschettone e della scamorza e funghi porcini riparte con la quarta edizione dopo lo stop post-covid, dal 26 al 29 luglio a Castiglione del genovesi in provincia di Salerno. L’evento sarà un tripudio di prodotti locali provenienti dai monti Picentini. Dalle ore 20, per tutte e quattro le serate, potrete deliziare il vostro palato con la pietanza regina della Festa, il bruschettone, ma non solo, saranno presenti altri piatti tipici appartenenti al territorio. La festa è organizzata dall’associazione culturale Balliamo sul Monte, un gruppo di giovanissimi, che si impegna nella valorizzazione del territorio e nella riqualificazione della cittadinanza. Oltre al buon cibo e al buon vino, per le quattro serate sono previsti vari spettacoli che intratterranno il pubblico, partendo dalla sera del 26 con una serata dedicata alla grande musica degli 883 che ci intrattiene da anni, per poi passare alle serate del 27 e 28 dove sarà possibile assistere a nuovi talenti del mondo della musica della danza. Per l'ultima serata, il 29, è prevista l'esibizione di un gruppo molto apprezzato 'I Picarielli' che con il loro repertorio di musica tradizionale e popolare porterà un'ondata di travolgente divertimento.