A Dragonea è tempo di "Festa del Limone": il programma delle due serate

Tempo d'estate, tempo di Festa del Limone. La manifestazione organizzata a Dragonea dall'associazione Transboneia 2000, con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare, si terrà l'8 ed il 9 luglio.

Il programma

Numerose le specialità gastronomiche che si potranno gustare, a cominciare dai ravioli al limone e dalla Torre di polpo sareceno. Il tutto sarà arricchito dagli spettacoli musicali in programma. Sabato 8 luglio toccherà alla "Paranza do tramuntan", mentre domenica 9 sarà la volta dei "Via Toledo". Per raggiungere l'area della festa sarà possibile utilizzare una navetta gratuita che partirà da Benincasa.