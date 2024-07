Prezzo non disponibile

La seconda edizione della Festa della Pannocchia si terrà da lunedì 22 luglio a domenica 28 luglio in Piazza Don Giustino Russolillo a Cerrelli, Altavilla Silentina. L'evento, organizzato con il patrocinio del Comune, promette un'esperienza ricca di gastronomia, piatti tipici, musica live e cabaret. Ogni sera, a partire dalle 19, saranno disponibili attività con animazione gratuita per bambini e premi per tutti.

Gli evento

Il programma artistico della festa è variegato e coinvolgente. Lunedì 22 luglio alle ore 21, la serata sarà inaugurata con il concerto delle Rio Sisters e Franco Guzzo. Martedì 23 luglio, sempre alle 21, vedrà le esibizioni di Serena Stoppelli, Vincenzo Ruggiero e Sinera. Mercoledì 24 luglio sarà il turno di Rocco Pepe, direttamente da Canale 5, seguito dal gruppo Sound Ladies. Giovedì 25 luglio, apertura della Rassegna Canora con gli artisti emergenti Enrico Caiano e Pasquale Gentilcore. Venerdì 26 luglio, l'energia salirà con i Vico Masuccio e The Caponi Brothers, mentre sabato 27 luglio sarà dedicato al Campania Festival con vari artisti in gara. La serata conclusiva, domenica 28 luglio, vedrà il Dopofestival con i vincitori del 16° Campania Festival e uno spettacolo di cabaret con Carmine De Rosa alle ore 22.