A Santa Cecilia di Eboli, dal 19 al 21 luglio, il Centro Sportivo Spartacus ospiterà la tanto attesa "Festa della Patata Ubriaca", una manifestazione che promette di unire gastronomia, divertimento e tradizione in un'unica grande celebrazione.

Il programma

Il 19 luglio la festa si aprirà con l'esibizione di Gigione alle 21:30, seguito il 20 luglio da Peppe Iodice alle 21:30, un famoso comico napoletano pronto a far divertire il pubblico. L'ultima serata del 21 luglio vedrà la performance di Anthony alle 21:30, che concluderà la festa con la sua energia e talento. Tutte le sere, a partire dalle 23:00, il divertimento continuerà con il DJ Set. La "Festa della Patata Ubriaca" non sarebbe tale senza una ricca offerta gastronomica. Gli organizzatori hanno preparato una zona dedicata alla gastronomia e alle bevande, con una varietà di pietanze a base di patata, offrendo menù fissi o à la carte per soddisfare tutti i palati. Il motto dell'evento è "Mangia bene e pensaci, bevi tanto e scordati!", invitando a godersi appieno l'esperienza. La festa è organizzata dall'associazione C.R.E.S.CE. (Crediamo in Santa Cecilia), che promuove eventi per valorizzare il territorio e le sue tradizioni. Non mancate a questa festa unica, dove la patata è la regina indiscussa e il divertimento è assicurato per tutti!