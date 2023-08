Prezzo non disponibile

Tutto pronto per la quarta edizione della Festa del Pollo alla Brace, in programma dal 24 al 27 agosto presso il centro sportivo Spartacus in Santa Cecilia di Eboli. L'evento, organizzato dall’associazione “Anime Libere”, riconferma il gustoso menù composto da Rigatoni allo scarpariello, Pollo alla brace, Frattaglie di pollo con Patate, salsiccia di pollo con patate e contorni vari.

L'evento

"Lo scopo della manifestazione - spiegano gli organizzatori - è quello di rendere viva la comunità di Santa Cecilia nelle sere d’estate e di mettere in risalto le eccellenze del nostro territorio come il pomodorino della piana del Sele che viene utilizzato dalle donne per preparare il sugo dei rigatoni allo scarpariello". Ricco anche il programma di intrattenimento fatto di musica, balli di gruppo, fino al fantastico spettacolo brasiliano.

Il programma