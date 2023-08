Orario non disponibile

Quando Dal 11/08/2023 al 13/08/2023 da domani Orario non disponibile

A Macchia di Montecorvino Rovella torna la Festa della Porchetta. L'appuntamento con la nona edizione è fissato per l'11, il 12 ed il 13 agosto.

Il programma

Tre serate all'insegna del divertimento e del buon cibo in cui non mancherà una succulenta porchetta (servita nel panino o nel cuoppo), gnocchetti sardi con i ceci e tante pietanze imperdibili. Spazio anche alla musica ed all'intrattenimento con tanti spettacoli per tutti i gusti.