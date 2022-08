"Settembre ai Fichi": ritorna l'agro festa dedicata al fico bianco cilentano

Prezzo non disponibile

Ritorna "Settembre ai Fichi", l'agrofesta dedicata al fico bianco del Cilento. Appuntamento a San Mauro Cilento dall'1 al 4 settembre.

Il programma

Ben 14 gli stand gastronomici che saranno posizionati lungo le vie del borgo cilentano. Lì sarà possibile gustare i piatti tipici del Cilento e le pietanze che hanno come protagonista il fico bianco. Ma non è tutto: nelle quattro serate ci sarà spazio anche per la musica e gli incontri culturali.