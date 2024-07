Orario non disponibile

Dal 26 al 30 luglio, Palomonte ospita la 26ª edizione della Manifestazione della Civiltà Contadina in località Piano Martino. L'evento, organizzato dalla Pro Loco Palomonte con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Palomonte, Unpli e Unpli Campania, prevede mostre fotografiche, raduno di trattori, spettacoli di musica popolare, laboratori di cagliata e pasta locale, visita guidata di una fattoria, gare di tiro con l’arco e giochi antichi per bambini. Saranno inoltre presenti saggi di trebbiatura, spettacoli culturali e percorsi enogastronomici con piatti tipici, come i cavatielli di Ze' Nunziata. L'evento inizierà il 26 luglio alle 19:00 e si concluderà il 30 luglio, con possibilità di pranzo e cena il 28 luglio e cena nei giorni 26, 27, 29 e 30.