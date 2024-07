Appuntamento con la "Festa della Porchetta" il 19 e 20 luglio in Piazza Domenico A. Franciulli a Giungatelle, Montecorice. L'evento, organizzato dall'Associazione "Insieme per Giungatelle" e patrocinato dal Comune di Montecorice e dalla Parrocchia San Pasquale Baylon, inizierà alle 20:30 e promette una celebrazione all'insegna del buon cibo e della musica dal vivo.

Il programma

Il menù dell'evento include specialità come il panino con porchetta e patatine fritte, il panino con melanzane imbottite e vari dolci. La serata del 19 luglio sarà allietata dalla musica dal vivo di Alessandra Maffia, mentre il 20 luglio vedrà l'esibizione di Patty Music. L'iniziativa ha anche uno scopo benefico: il ricavato sarà devoluto per i lavori presso la Chiesa di San Donato. Non perdete questa occasione unica per gustare deliziosi piatti tipici e godere di un'atmosfera festosa.