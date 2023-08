Prezzo non disponibile

A Postiglione si celebra la pasta antica dei nonni. Si rinnova, infatti, l’appuntamento con “Luonghi e Suttili”. L’edizione 2023 è in programma per il 12 ed il 13 agosto in piazza Diaz.

Il programma

Nelle due serate, presso gli stand gastronomici, sarà possibile gustare tante squisite pietanze ed ascoltare tanta buona musica con “A voce e’ napule” trio (12 agosto) e “Sibbenga sunamo” (13 agosto). Nel pomeriggio, a partire dalle 16, sarà possibile effettuare visite guidate gratuite nel centro storico di Postiglione.