A Roscigno torna la festa dell'asparago selvatico: il programma completo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 30/04/2023 al 01/04/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Fervono i preparativi per la dodicesima edizione della Festa dell’Asparago Selvatico, in programma nel suggestivo borgo antico di Roscigno Vecchia domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio a pranzo. Sana alimentazione, un nuovo modo di rilanciare l’economia attraverso un turismo delle radici. E poi il sapore di uno degli ortaggi simbolo del territorio, presentato in varie vesti con piatti sempre diversi e succulenti.

Il programma

La “Festa dell’Asparago Selvatico”, organizzata dal Comune di Roscigno e dall’associazione “Terra Mia” presieduta da Katia Stasio, in collaborazione e con il sostegno della Pro Loco di Roscigno Vecchia, del Forum dei Giovani, dell’associazione Terra Cilento e della Banca Monte Pruno. Prima dell’apertura, alle ore 13, degli stand gastronomici sono in programma due convegni: il primo (domenica 30 aprile) intitolato “Polo del benessere: ricerca e sviluppo” ed il secondo (lunedì 1° maggio) sul tema “Turismo delle Radici: Una storia da raccontare”. Durante la “due giorni” previste, su prenotazione, escursioni e visite guidate al borgo di Roscigno Vecchia.

Per tutte le informazioni: 0828 963043 – 339 1664362 – viviroscigno.it – Pagina Facebook Roscigno Fest.