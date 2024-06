Torna a Aiello-Campomanfoli, frazione del comune di Castel San Giorgio, la Sagra del Baccalà e non solo, in programma dal 21 al 23 giugno. Nel corso dei tre giorni della sagra, giunta alla 26esima adizione, la frazione si trasformerà in un agriturismo all'aperto, dove sarà possibile degustare una vasta gamma di specialità gastronomiche locali, con particolare attenzione al baccalà e al pesce fresco.

L'evento

L'evento, promosso dall'Associazione “Centro di Comunità Maria Santissima di Costantinopoli”, non è solo un'occasione per gustare del buon cibo, ma rappresenta anche un importante momento di riscoperta delle tradizioni locali, sia culinarie che folkloristiche. La consuetudine di preparare pesce, sebbene insolita per una cittadina senza sbocco sul mare, è legata alla devozione verso la Madonna di Costantinopoli, conosciuta anche come Madonna del mare. La tradizione risale al XIX secolo, quando l'allora Arcivescovo di Salerno, Antonio Salomone, decretò che durante la Festa di Maria Santissima di Costantinopoli si dovesse servire un menù a base di pesce. Questo legame storico e religioso continua a essere un elemento distintivo della sagra, contribuendo a mantenere vive le antiche usanze e a promuovere la cultura locale. Nelle tre serate anche tanta musica.