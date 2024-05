A Pertosa torna la Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa, la più antica e rinomata festa organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria Delle Grazie, insieme al comitato feste e quest'anno per la prima volta anche con la partecipazione di ristoratori e attività del territorio. L'appuntamento è per il 3,4 e 5 maggio e per il 10, 11 e 12 maggio a Pertosa. In programma musica dal vivo, stand gastronomici, e molto altro.