A Curti ritorna la Sagra della Castagna: tre giorni all'insegna dei piatti della tradizione

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Ritorna la Sagra della Castegna di Curti (Giffoni Valle Piana). Appuntamento per venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ottobre a partire dalle 19.30. Domenica, in via eccezionale, apertura anche a pranzo con un menu d'eccezione del costo di 13 euro.

Il programma

Protagonisti assoluti i piatti della tradizione a base di castagne e non solo. Spazio anche alla musica con tre eventi. Ad aprire le danze, venerdì 21, la compagnia di musica popolare "I briganti del re". Sabato toccherà ai "Sette Bocche". A chiudere, domenica 23, l'orchestra Odissea. Per raggiungere l'area della sagra è stato anche previsto un servizio navetta gratuito.