Sagra della castagna e dei prodotti del sottobosco ad Acerno: attesa per la 46° edizione

Tutto pronto ad Acerno, in provincia di Salerno, per la 46esima edizione della “Sagra della Castagna e dei Prodotti del Sottobosco”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, è in programma sabato 11 e domenica 12 novembre.

I dettagli

Nel corso della manifestazione, stand con prodotti tipici, gastronomia locale e le immancabili caldarroste, accompagnate da un buon bicchiere di vino. Per l'occasione, è stata organizzata anche un'escursione in montagna alla ricerca del tartufo invernale, con il supporto di cani addestrati. Cresce la curiosità.