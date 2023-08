A Serradarce di Campagna torna la sagra dei “Maccarun ‘r ziti”. L'appuntamento con la 33esima edizione è dall'8 al 13 agosto. Ad organizzare la sagra l’associazione no-profit O.P.E.R.A.R.E (composta tutta da giovanissimi), che devolverà il ricavato della kermesse nella realizzazione di opere sul territorio che abbiano utilità pubblica e gratuita.

La tradizione

La sagra prende spunto dall’antica tradizione dei matrimoni contadini. Quando i genitori degli sposi allevavano il castrato da servire in tavola nel giorno della festa. “Maccarun r’ zit” sta per “maccheroni degli sposi” anche se, letteralmente, nella citazione compare la parola “zitelli” e non sposi. Con le carni del maschio della pecora viene preparato un ragù che cuoce per ore, conferendo un sapore indescrivibile ai maccheroni (zitoni tagliati a mano) che vengono poi ricoperti di ricotta stagionata. Esperienza indimenticabile per le papille gustative è anche assaporare le braciole di manzo cotte nel sugo. Tenerissime e succose. Il menu è completato dagli arrosticini e dalla ciambotta. Il tutto annaffiato da un ottimo vino rosso locale.