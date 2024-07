Venerdì 26 luglio alle 21 in Piazza Vittorio Veneto si terrà la 37° Edizione della Sagra della Mulignana, organizzata dall'Azione Cattolica nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Vergini. La sagra, dedicata alla melanzana, offrirà presso lo stand gastronomico specialità come parmigiana di melanzane e polpette fritte, con opzioni per celiaci, vegetariani e vegani. La serata sarà accompagnata da musica popolare con lo spettacolo "A' Sunagliera" e vari intrattenimenti.