XV Sagra delle pennette all'Ogliarese: ritorna l'atteso appuntamento

Per la gioia dei buongustai, ritorna dal 30 giugno al 3 luglio, la sagra delle Pennette all'Ogliarese: giunta con successo alla sua XV edizione, l'iniziativa, organizzata dall'associazione Pro Loco Ogliara, ripropone uno dei piatti più amati delle sagre estive: le pennette preparate con i fiori di zucca e cotte nella "forma" di Grana Padano.

La curiosità

Una delizia per il palato, la specialità ormai tradizionale che verrà proposta insieme ad altre bontà del territorio: in programma, dunque, musica dal vivo, sorprese e stands per le 4 serate all'insegna del gusto che contemplano anche il menù per celiaci. Cresce l'attesa.