A Macchia di Montecorvino Rovella torna la Sagra della Porchetta. Appuntamento per sabato 30 e domenica 31 luglio in via Tullio Lenza per gustare piatti a base di porchetta ed ascoltare tanta buona musica.

Il programma

Il menu prevede panino con porchetta di Ariccia, cuoppo patatine e porchetta, panino con salsiccia, le zeppole preparate al momento e un ottimo vino del territorio. Ricco anche il programma degli spettacoli con ben tre artisti per sera. Il 30 si esibiranno Erminia Franzese, Rosy e Mirko Dionisi. Il 31, invece, toccherà a Nando De Marco, Emiliana Cantone e Gli Evolution.