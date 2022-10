Capitignano di Giffoni: ritorna "San Martino Castagne e vino", golosi e curiosi in estasi

Tutto pronto per la IX° edizione di S.Martino Castagne e Vino che si terrà l'11,12 e 13 novembre nel caratteristico centro storico di Capitignano di Giffoni. Organizzata dall'associazione S.Martino Vescovo presieduta da Giovanni Di Muro, l'iniziativa propone gustose prelibatezze a base di castagne e di vino, ma anche momenti di intrattenimento e di cultura, come trekking, mostre e tante altre iniziative. In particolare, l'11 e il 12 novembre alle 20.30 ci sarà il teatro dei burattini, mentre il 13 novembre sfilerà per il suggestivo borgo il corteo storico con i costumi d'epoca. Da non perdere, la visita al campanile della chiesa di S.Martino Vescovo e alla cripta situata in un locale adiacente.

Il menù

Circa le delizie che coccoleranno i palati dei presenti, non mancheranno gli ziti con braciola, i cavatelli con fagioli e castagne, la frionzola (carne di maiale, patate e papacelle), il caciocavallo impiccato, la milza, il panino con salsiccia e insalata/broccoli o patatine, e poi la cagliata, la zeppola calda, i calzoncelli e le crespelle locali, castagne e vino a volontà. Ad allietare i presenti, ogni sera, anche la musica popolare. Da non perdere.