Si rinnova anche quest’anno il connubio tra sapori e tradizioni. È in programma dal 17 al 19 agosto la tradizionale sagra a Vignale, borgo di San Cipriano Picentino, ad opera dell’Associazione culturale ricreativa Vignale 2012 che restituisce così alla cittadinanza un evento unico nel suo genere dopo tre anni di stop.

Il programma

Un programma ricco che caratterizzerà questi tre giorni di eventi: si inizia il 17 agosto con “Borghi invisibili”, la rassegna storico culturale nell’antico borgo di Vignale; il giorno successivo sarà il turno di Nothing Serious Sextet mentre il gran finale il 19 agosto con Nando De Marco. "Abbiamo lavorato a lungo per quest’edizione perché dopo due anni di pandemia e la necessità, lo scorso anno, di ripartire volevamo offrire alla comunità tre giorni di divertimento – hanno dichiarato dall’associazione culturale – Molti non andranno in ferie, tanti passeranno le sere d’estate a San Cipriano Picentino e noi mettiamo a disposizione la nostra storia, la cultura che accompagna queste tradizioni il tutto unito ad un sano divertimento".