Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 13/07/2024 al 14/07/2024 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il 13 e 14 luglio, l'area del Parco Giochi di Vibonati ospiterà la "Sagra dei Sapori Vibonatesi". Questo evento, patrocinato dal Comune di Vibonati, celebra le eccellenze gastronomiche del territorio, offrendo ai visitatori un'esperienza autentica di degustazione di salumi, formaggi, cavatelli e carni locali.

Il programma

Le serate inizieranno alle ore 20:00 e saranno animate da canti e balli popolari, creando un'atmosfera festosa e accogliente. Saranno disponibili parcheggi pubblici gratuiti per facilitare l'accesso all'evento. Organizzata dall'Antico Caffè del Corso P. Veneto e Locanda Magnalardo, la sagra è un'opportunità imperdibile per scoprire e gustare i sapori autentici di Vibonati in un contesto di festa e tradizione.