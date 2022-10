Scala, il gran ritorno della festa della castagna: il programma completo

Prezzo non disponibile

A Scala ritorna la Festa della Castagna. Dopo lo stop imposto dalla pandemia si rinnova l'appuntamento con uno degli eventi tradizionali della Costiera Amalfitana. Appuntamento il 15 ed il 16 ottobre ed il 22 ed il 23 ottobre.

Il programma

Chi parteciperà all'evento potrà gustare ottime pietanze a base di castagna oltre che i migliori prodotti enogastronomici del territorio. In menu: gnocchetti di castagne, burro e salvia; pasta e patate allardata alla scalese; salsiccia e broccoli; porchetta; polpettone alle castagne; delizie di castagne; crostate; marmellate. A ciò si aggiungeranno i consueti giochi tipici della tradizione popolare. Ricco anche il programma musicale. Il 15 ottobre Giovanni Mauriello con "da Parthenope a Medina" e l'ensemble di musica popolare "Festival Animaverso". A seguire Andrea "il gatto o la volpe". Il 16, alle 20.30, spazio alla musica di Alessandro D'Auria. Il 22 appuntamento con Gigione, mentre il 23 toccherà al Gruppo Folk "Gli amici della Tammorra" (con la partecipazione del Maestro De Prisco) per poi fare spazio alla comicità di Ivan e Cristiano, direttamente da Made in Sud.