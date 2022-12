Il Colore dei Suoni alla Sala Pasolini: sul palco il gruppo salernitano folk-bluegrass Wet Rags

Sabato 17 dicembre, presso la sala Pasolini, è in programma il quarto ed ultimo appuntamento della prima parte de Il Colore dei Suoni. Finalità di questa rassegna è mettere in luce le giovani realtà musicali del nostro territorio, prescindendo dai generi, per dare loro visibilità. Si tratta quindi una una vetrina, alla sua prima edizione, ideata per offrire un’opportunità concreta alla creatività di talentuosi artisti della realtà locale.

Il progetto proseguirà nel 2023 con altre proposte. Domani sera, alle ore 21, si esibirà il gruppo salernitano folk-bluegrass Wet Rags: chitarra e voce Ivan Zinicola, weissenborn guitar e voce Enrico Francese, contrabasso e voce Mizar Di Muso, banjo e voce Davide Fiore, percussioni e voce Fabio Ciaparrone. Posto unico 10 euro. Per info e prenotazioni: 089662141.