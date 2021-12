Ritorna la grande musica barocca a Salerno: al Comune la presentazione del cartellone 2022

Ritorna la grande musica barocca a Salerno, dopo ben 11 anni dall’ ultimo Festival di Musica Antica firmato dall’Associazione Koinè di Carmine Mottola. Ritorna con l’Associazione Culturale Emiolia, che prende il nome dalla figura simbolo del mutamento ritmico, presieduta dal controtenore Pasquale Auricchio, affiancato dal pianista, musicologo, nonché docente del Conservatorio “G.Martucci”, Ernesto Pulignano e dallo scrittore e fotografo Angelo Nairod, che venerdi 10 dicembre alle ore 10,30 a Palazzo di Città, ospiti del Sindaco Vincenzo Napoli, presenteranno il cartellone della stagione concertistica 2022 “In cordis cordae”, che ci accompagnerà dal 21 gennaio al 23 dicembre, con un’anteprima il 14 dicembre, unitamente a quello, ancora work in progress, della prima edizione del festival“Salerno Barocca, che si svolgerà nel maggio prossimo, alla quale si affiancheranno eventi letterari ed esposizioni di arte contemporanea e fotografia, curati dallo scrittore e fotografo Angelo Nairod.

Gli appuntamenti

La stagione concertistica “In cordis cordae”, in collaborazione con il Touring club di Salerno, l’Arcidiocesi salernitana e col patrocinio morale del Comune di Salerno, consisterà in ben undici appuntamenti, che avranno cadenza mensile, in cui giovani musicisti di formazione campana si alterneranno a maestri di fama nazionale nell’esecuzione delle pagine più interessanti del periodo barocco e rinascimentale di compositori quali G. F. Haendel, A. Scarlatti, D. Scarlatti, A. Vivaldi, G. B. Pergolesi ecc. I concerti saranno tenuti alle ore 20,30 in uno dei monumenti più antichi di Salerno, Santa Maria De Lama, che ospita gli unici reperti pittorici risalenti al periodo longobardo. Il festival “Salerno Barocca”, in partnership con l’Accademia per l’Opera di Verona e il contralto Sonia Prina, delizierà, invece, in maggio la città di Salerno con sei appuntamenti che vedranno protagonisti le stelle del panorama musicale vocale barocco sia italiano che europeo, aprendo nuove frontiere del turismo culturale per tutti gli amanti dell’arte e della musica di quest’epoca. Assieme alla musica, durante il corso dell’anno, saranno presentati eventi letterari e mostre di arte contemporanea e di fotografia di autori e artisti salernitani e nazionali a cura del vicepresidente dell’associazione Angelo Nairod.