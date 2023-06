Salerno Barocca: parte l'alta formazione con Sonia Prina

Non solo concerti, ma anche alta formazione per l’Associazione Culturale Emiolia, presieduta dal controtenore Pasquale Auricchio, che saluterà per la seconda volta a Salerno il contralto Sonia Prina, una delle regine della musica e in particolare dell’opera barocca internazionale. La masterclass, realizzata in collaborazione con Studio Cerzosimo, Associazione B-side e Collezione Bartoccini, prenderà il via nel pomeriggio di domenica 4 giugno, per concludersi nella giornata di mercoledì 7 giugno, negli spazi della Galleria Sala Posa di Armando Cerzosimo che apre, così alla grande musica.

Il programma

La masterclass di alto perfezionamento, sarà impreziosita da un concerto previsto per martedì 6 giugno, alle ore 21,15, nella Chiesa di San Giorgio ad ingresso gratuito, nel corso del quale si esibiranno coloro i quali hanno avuto accesso da effettivi a questa tre giorni di formazione, dopo dure selezioni. Federica Moi, Lorrie Garcia, Sabina Caponi, Angelo Giordano, Miguel Ulla, Carla Galliano, Quhuanyu, Giada Campione, Sandro Rossi e Leo Zappitelli, insieme al clavicembalista Francesco Aliberti e alla loro docente Sonia Prina, proporranno un repertorio d’opera e oratorio spaziante tra il XVII e il XVIII secolo. “Questo è il secondo appuntamento per la masterclass di canto barocco – ha dichiarato il Presidente Pasquale Auricchio - con il Maestro di fama internazionale Sonia Prina e la città non sembra riconoscerne l'importanza, uno dei massimi vertici del barocco italiano ed internazionale è in città per un corso luminare basato sulla prassi esecutiva di questo repertorio. I monumenti chiudono le porte per mancanza di tempo da parte dei volontari oppure chiedono cifre esose che superano addirittura il costo complessivo del corso tenuto dal Maestro. L'impegno profuso da parte dello staff dell'Associazione Emiolia è intento ad arricchire la scena culturale salernitana e variegarla maggiormente con nomi prestigiosi senza ricavato monetario alcuno. Come discepolo del Maestro che segue da anni i suoi appuntamenti di approfondimento dello studio di questa disciplina che è il canto barocco e da presidente dell'associazione Emiolia esprimo tutta la mia delusione nel constatare che non vi sia disponibilità, per motivazioni varie, per ospitare un evento di così grossa levatura e ringrazio il maestro della fotografia Armando Cerzosimo per aver aperto generosamente le porte del suo storico studio, fermando di fatto la sua attività per dar modo e sicurezza di far lezione in un luogo “illuminato”, che si pone, da sempre, a salvaguardia della Bellezza. Invitiamo, quindi, in primis gli studenti del magistero di canto del nostro Conservatorio e tutta la popolazione al concerto che si terrà il 6 giugno nel gioiello barocco salernitano, San Giorgio, alle ore 21,15”. “Aprire la mia Galleria ad una artista e docente del gotha della musica – ha continuato Cerzosimo – è il nostro modo di porci a servizio della cultura e dei giovani. Vedere e, a breve, sentire il suono di un clavicembalo e delle splendide voci in questo spazio significa rinsaldare la speranza in un futuro diverso”. Nel repertorio lirico barocco il canto è protagonista assoluto: la cornice strumentale non può che essergli ancella, sicché ogni sfumatura delle parole del testo sia percepibile in ogni momento. Il compositore, tanto vago nel fissare i contorni strumentali, è puntualissimo nel precisare gli andamenti del canto e il suo ambito armonico, i veri cardini della composizione. Limitare la scelta degli interpreti a vocette anemiche e fisse, incapaci di trarre dalla parola le luci e le ombre che la fanno vivere e palpitare, è sbagliato, come è sbagliato affidare ruoli che dalla parola traggono forza e drammaticità a chi non sia in grado di dominare la prosodia della lingua impiegata, di restituire sino in fondo il valore evocativo e la carica espressiva dei suoi simboli. Da come vengono impostati e risolti i problemi della vocalità discendono i modi dell’accompagnamento strumentale e, più in generale, quelli metodologici che presiedono alla restituzione dei testi. Queste le ragioni di questa master i cui frutti potremo vedere in un concerto che sarà non certo facile ri-ascoltare qui a Salerno e in particolare con la voce della Sonia Prina, eccellente attrice e interprete, dalla coloratura incredibilmente veloce e pulitissima, il suo timbro scuro, che sa schizzare tanto il profilo di un guerriero o di un imperatore quanto di eroine determinate e combattive.