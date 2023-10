Torna a Salerno dall’1 al 5 novembre 2023 il salone nautico, in continua crescita in termini di espositori, marchi rappresentati e visitatori, che si attesta tra i principali eventi nautici nazionali.. Giunto alla sua settima edizione, con 221 imbarcazioni in mostra, rispetto alle 149 della edizione 2022 (+47%), oltre 100 espositori e 128 marchi rappresentati, la manifestazione consolida il trend di crescita, attestandosi tra i principali eventi nautici nazionali.

Il 7° Salerno Boat Show a Marina d’Arechi

Al via il 7° Salerno Boat Show a Marina d’Arechi, un evento che accoglie gli appassionati del mare in uno degli scenari più affascinanti delle coste italiane, a poche miglia dalla Costiera Amalfitana e dall’isola di Capri, nel porto turistico Marina d’Arechi - Salerno Port Village.

La possibilità di effettuare prove a mare nel corso della manifestazione, in uno scenario unico come quello del Golfo di Salerno, rappresenta un’occasione unica per testare le imbarcazioni. L’assistenza all’ormeggio e i servizi tecnici e di cantieristica “just in time” assicurano lo svolgimento in piena sicurezza.

Il programma

L'ingresso è libero e aperto al pubblico dall’1 al 5 novembre dalle 10:00 alle 18:00. Anche quest’anno il Salerno Boat Show ospiterà momenti di intrattenimento e diapprofondimento. Nuova la formula del “Dopo Salone” con musica dal vivo tutti i giorni a partire dalle 18.00 presso il Marina Bistrot.

Sabato 4 novembre alle 11.00 si terrà il convegno “Il valore dell’economia del mare italiana con un focus esclusivo sulla regione Campania”, a cura di Informare, Assonautica Italiana e Blue Forum Italia Network.

Segui gli aggiornamenti sui canali social Facebook e Instagram dell’evento.