Al via domani il 6° Salerno Boat Show a Marina d’Arechi

Si svolgerà domani mattina, sabato 5 novembre, alle ore 11.00 la cerimonia di inaugurazione del 6° Salerno Boat Show. Interverranno: il Presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi, il Presidente di Unioncamere e CCIAA Salerno Andrea Prete, il Presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora, il Presidente di Assomarinas Roberto Perocchio, il Presidente di Confindustria Salerno Antonio Ferraioli e il Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata.Chiuderà i lavori il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

La cerimonia di inaugurazione sarà l’occasione per raccontare i 10 anni di Marina d’Arechi. Prenderà così il via la sesta edizione del salone nautico in programma dal 5 al 13 novembre 2022 al Salerno port village. Sono 100 gli stand, oltre 100 i marchi rappresentati e 150 le imbarcazioni in esposizione, con la possibilità di effettuare le prove a mare nello splendido Golfo di Salerno.Tutti gli espositori, i marchi e le imbarcazioni sono disponibili sulla pagina: https://www. salernoboatshow.com/ espositori/. Anche quest’anno i due fine settimana del 5-6 e del 12-13 novembre saranno aperti al pubblico dalle 10.00 alle 18.00 con ingresso libero.Oltre alla possibilità di godere della splendida esposizione a mare e a terra delle imbarcazioni, delle aziende dell’indotto nautico lungo le banchine di Marina d’Arechi e della variegata offerta di bar e ristoranti all’interno del marina, un ricco programma di eventi accompagnerà tutte le giornate dell’evento.Ad aprire la manifestazione, il gradito ritorno del noto fumettista Andrea Scoppetta, autore dell’immagine ufficiale del 6° Salerno Boat Show.

La donna elegante che saluta gli ospiti, immersa in un mare rosso corallo, riscaldata da un sole d’oro e a bordo di una barca pronta a salpare è tratta dall’opera creativa realizzata a quattro mani insieme a Pasquale Qualano durante la scorsa edizione del salone.“Libertà è un viaggio senza confini verso orizzonti lontani preoccupandosi soltanto di vivere il presente”, con queste parole Andrea Scoppetta ha commentato la sua opera. “Un disegno che vuole racchiudere il piacere della scoperta e della ricerca di avventura attraverso una donna che si erge dal mare il cui sorriso ammaliante quasi ti fa dimenticare tutti i pericoli che potresti incontrare lungo la tua rotta. I colori rosso e dorato vogliono andare a sostituire le sfumature del sole al tramonto e restituire allo spettatore un senso di pace e di gioia”. Il migliore auspicio per un’edizione che si preannuncia piena di sorprese e del consueto entusiasmo!In programma, inoltre, numerosi altri appuntamenti dedicati allo sport, alla musica, al cinema, alla cultura e all’approfondimento. Tutti gli eventi sono disponibili su https://www. salernoboatshow.com/eventi/ e sulle pagine social della manifestazione.