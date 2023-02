Stazione marittima: week-end dedicato al collezionismo di qualità, dai francobolli all'oggettistica

Weekend di sabato 11 e domenica 12 febbraio, dalle ore 9 alle 19 per entrambi i giorni, imperdibile per tutti i curiosi, studiosi o amanti del bello, all'interno della Stazione marittima, si terrà il primo appuntamento di collezionismo di qualità nella città di Salerno.



Saranno presenti qualificati operatori nazionali, periti filatelici e numismatici, prestigiose Case d'asta internazionali, con la possibilità di scambiare, visionare, acquistare o far valutare ogni genere di materiale da collezione.



In esposizione autentiche rarità:



francobolli rari, storia postale, cartoline, buste viaggiate, folder, monete antiche e moderne, banconote italiane ed estere, stampe, libri, orologi, gioielli vintage, ceramiche, oggettistica varia, accessori, fogli e raccoglitori.



Ospiti d'eccezione l'Associazione Filatelica Numismatica Partenopea, Filatelia Ravel, Philcart Collector, Studio peritale Daniele Fabris, Numismatica Cavaliere, Numismatica Katane, Roccaro Collezioni, Valentecoins, Numismatica Felsinea, Numismatica Bardulia, Il Reale Collezionismo, Nomisma Aste, Bertolami Fine Art, Nomisma Aste.



Mancando da anni un trait d’union tra i collezionisti del nord e del centro della nostra penisola con il meridione, Salerno si fa avanti proponendosi come snodo centrale del collezionismo italiano.



L’ingresso è gratuito, l’ampio parcheggio da 25 mila metri quadrati sottostante la Piazza della Libertà permetterà a tutti di partecipare all’evento in grande comodità.



Per ulteriori informazioni contattare:



C.O.N. – Centro Organizzativo Numismatico



Attilio Maglio (+39) 3498125912



Gallery







Pierpaolo Irpino (+39) 3929067646