"A Salerno Danza d'Amare mi sento a casa": Little Phil torna al campus estivo di danza

Si è conclusa ieri, domenica 24 luglio al Centro Sociale di Salerno la XIV edizione di Salerno Danza d’aMare, l’appuntamento dedicato alla danza che accoglie i tanti giovani danzatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Una grande opportunità per perfezionare le competenze pratiche e per sperimentare le potenzialità creative dell’arte tersicorea, con maestri di chiara fama. Nel cast anche uno dei nomi più prestigiosi della danza hip hop: il ballerino Little Phil che al termine delle sue lezioni al campus ha dichiarato «Nonostante il caldo di questi giorni l’energia e l’entusiasmo che mi hanno trasmesso i ragazzi è stata indescrivibile. Sono stato contento di vedere tutta questa affluenza di allievi, dopo questi due anni di pandemia sembra davvero che il mondo della danza stia ripartendo. Entrare in sala - ha aggiunto - e vedere tutti questi ballerini mi ha quasi commosso. È stata un’immagine davvero emozionante che mi ha riempito di gioia» In merito alla kermesse tersicorea che da 14 anni anima la città di Salerno ha poi dichiarato «C’è un elemento speciale che ritrovo solo a Salerno Danza d’ aMare è l’estrema fiducia che mi viene concessa dall’organizzazione, ogni volta che torno per tenere le mie lezioni mi sento a casa, e questo aspetto è molto difficile da ritrovare in eventi di questo tipo. L’evento è stato pensato e creato da un’organizzazione super partes che si propone di far vivere ai tanti danzatori un’esperienza formativa e allo stesso tempo divertente grazie alle tante lezioni di vario livello (principiante/intermedio/avanzato) e stile (Classica, Contemporanea, Moderna, Hip-Hop, Jazz Funk, Heels e altro ancora). Oltre al re dell’hip hop Little Phil a tenere le proprie lezioni all’interno del campus ci sono stati anche: Andrè de la Roche, Rosario Cardettino, Angelo v. Egarese, Kristina Grigorova, Oliviero Bifulco e Alessia Landi.