Da domani il Festival internazionale del cinema di Salerno: gli appuntamenti

Da domani e fino a sabato 12 dicembre, al via alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. La programmazione dei film in concorso, avverrà sulla piattaforma digitale (https://festivaldelcinemadisalerno.teyuto.com) dove, attraverso la semplice registrazione, sarà possibile esprimere le proprie preferenze e prendere parte alla Giuria Popolare. Inoltre, la fruizione digitale ha consentito anche di avere una giuria proveniente da 50 nazioni.

Gli appuntamenti

Si parte lunedì 7 alle ore 19 con l'attrice e segretaria di produzione Cinzia Lettera, il produttore Gianni Pagliazzi, e i registi Vincenzo Procida e Ambrogio Crespi. A seguire, alle 21.00, tutto pronto per l'intervista all'attore Marco Leonardi che nel 2007 interpretò il ruolo di Maradona. Mercoledì 9, protagonisti gli attori Alessandro Haber, Enrico Lo Verso, Andrea Roncato e il regista Massimo Bonetti che partecipera' anche all'appuntamento previsto, nello stesso giorno, alle 21, con gli attori Sofia Milos, Gianclaudio Caretta e il regista Valter D'Errico. Giovedì 10 dicembre, invece, alle 18.00 intervista con Orazio Anania, Presidente dell'International Police Award, e con gli attori Enrico Colantoni, Yoon Joyce, Juan Fernandes. A seguire, alle ore 21, tutto pronto per una chiacchierata con l'attore Lorenzo Flaherty. Doppio appuntamento anche per l'11 dicembre con l'attore e cantautore Andrea Rivera e l'attrice Marine Galstyan. Per il gran gala' di sabato 12 dicembre, invece, sono ancora segreti i nomi degli ospiti che calcheranno il palcoscenico virtuale della 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno in cui verranno consegnati i premi ai vincitori dell'edizione 2020.