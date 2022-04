Prodotti biologici, fiori e colori: al Parco Pinocchio ritorna "Salerno in Flora"

Al Parco Pinocchio di Salerno, per tre giorni, ritorna “Salerno in Flora”, la manifestazione di Coldiretti dedicata alla biodiversità, al florovivaismo e ai prodotti di eccellenza del territorio. Dal 23 al 25 aprile, i visitatori potranno acquistare prodotti biologici a chilometro zero presso gli stand mercato di Campagna Amica, incontrare i vivaisti e scoprire la straordinaria biodiversità che caratterizza il territorio salernitano.

Le novità di questa edizione

Laboratori di api - didattica, degustazione di fiori eduli - corsi di giardinaggio e coltivazione degli ortaggi ed aromatiche in balcone. Non mancheranno momenti di animazione e folklore per grandi e piccoli. “Salerno in Flora è un appuntamento consolidato – spiega il presidente di Coldiretti, Vito Busillo – è un importante segnale di ripresa, di promozione delle eccellenze locali e di confronto con tanti appassionati e consumatori. E’ un evento che valorizza gli ambienti ed i paesaggi, il recupero delle tradizioni, la qualità del cibo e lo sviluppo sostenibile. La quinta mostra mercato di vivaismo e biodiversità è un segnale di speranza per sostenere il ritorno alla vita di comunità”. “Un settore che ha pagato un prezzo pesantissimo negli ultimi due anni - spiega il direttore Enzo Tropiano - la pandemia ha provocato il crollo del fatturato e stravolto i bilanci delle aziende che ancora fanno i conti con il caro prezzi dell’energia e del carburante. Ma quello del florovivaismo è un comparto strategico sia in termini di pil che di occupazione, senza contare che offre un contributo importante alla mitigazione climatica e alla tutela dell’ambiente. Stiamo lavorando con Coldiretti regionale e l’assessorato all’agricoltura per rilanciare la filiera e sostenere un settore chiave dell’economia agricola campana”.