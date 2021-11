"Salerno in gioco": cominciano le attività gratuite per ragazzi

E' tutto pronto per Salerno in gioco, progetto diviso in 4 percorsi (teoria e laboratorio) aperti ciascuno a 20 ragazzi tra 11 e 17 anni. La sede è la Fondazione Carisal di via Bastioni, a Salerno e il periodo di svolgimento è compreso tra dicembre 2021 e gennaio 2022, a cura degli esperti Francesco Piemonte e Paolo Senatore.

L'iniziativa

“Salerno in gioco”, un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Famiglia attraverso l’Avviso pubblico “EduCare” per il “Finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” con lo scopo di offrire una valida alternativa educativa e ludica ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 17 anni della città di Salerno. Il progetto, in corso di attuazione, è realizzato dall’ATS composta da Moby Dick ETS “soggetto capofila’’, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e Centro Sportivo Italiano – Comitato di Salerno, partner associati interni, Fondazione Copernico e Comune di Salerno, quali partner esterni. Nonostante la pandemia che ha provocato un leggero ritardo nell’avvio del progetto, a partire dal mese di dicembre 2021 e fino a tutto il mese di gennaio 2022, la Fondazione ospiterà in totale sicurezza e presso la propria sede istituzionale, sita in Via Bastioni, a Salerno, quattro laboratori: repair cafè, recupero di tradizioni e conoscenza del territorio, cucina e co-progettazione, con attività in presenza alternate a visite guidate in città del tutto gratuite, curate dagli esperti del CSI Salerno e di Moby Dick ETS. Le attività sono rivolte a circa 80 ragazzi della nostra città, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, con l’obiettivo di creare nuove occasioni di socializzazione e di crescita personale, soprattutto in questo momento così delicato della loro vita adolescenziale a causa della pandemia.

Co-progettazione



L’attività che si propone è un percorso laboratoriale dove saranno affrontati, in modo innovativo, molteplici temi che i giovani hanno più a cuore (ad esempio Sport, Arte, Cultura, Tempo libero). Ci saranno momenti di condivisione di idee, spunti e di nuove proposte progettuali per immaginare insieme la realizzazione di scenari futuri. Temi: raccolta di aspettative, Future Search: metodologia che si utilizza per questioni anche estremamente complesse in quanto, immaginando e desiderando tutti insieme la realizzazione dello scenario futuro, i partecipanti tendono a valorizzare ciò che li accomuna e su cui sono d’accordo; approfondimenti tematici su temi che i giovani hanno più a cuore o che vorrebbero vedere affrontati; - Programmazione di nuovi interventi su ulteriori finanziamenti e Raccolta di testimonianze a conclusione del progetto.



Corso di cucina

Imparare a cucinare, scoprire nuove ricette, imparare dai propri errori, non avere paura, ma soprattutto divertirsi. L’attività che si propone è un percorso laboratoriale di educazione alla salute e ad un sano stile di vita dove sarà possibile imparaRE insieme l'importanza di un equilibrato rapporto con se stessi, con gli altri e con l’ambiente, a conoscere i cibi alleati del benessere, ad acquisire una maggiore consapevolezza sulla scelta del cibo e la fondamentale importanza dello sport. Dietro ai fornelli, sperimenteremo sfiziose ricette divertendoci e scoprendo nuove idee e sapori da riproporre in tavola in qualsiasi momento per uno spuntino, un brunch o una cena con gli amici.

La storia di Salerno

Qualcuno dovrà pur tramandare le antiche leggende! L’attività che si propone è un laboratorio volto alla scoperta del patrimonio storico-culturale e sportivo della città di Salerno. Un viaggio in più tappe, tra storia, curiosità, sport e creatività, un percorso di conoscenza che abbraccia la cultura e la tradizione sportiva salernitana, arricchito dalla partecipazione anche di protagonisti del mondo dello sport. Temi: storia del Complesso conventuale San Michele di Salerno (sede Fondazione Carisal); leggenda dell’acquedotto Medievale detto “Ponte dei Diavoli”; storia e architettura della Chiesa di San Benedetto. I musei cittadini: Museo Diocesano, Museo Scuola Medica Salernitana; storia della U.S. Salernitana e dello stadio “Donato Vestuti” (con intervento dei giocatori).

Repair Café



Niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma!. L’attività che si propone è un percorso laboratoriale dove saranno approcciati insieme, divertendosi, i temi della cultura del riciclo creativo. Questa tipologia di laboratorio segue l’ispirazione olandese/belga dei Repair Café, ovvero luoghi di ritrovo nei quali poter sorseggiare un buon caffè, dialogare e, al contempo, portare oggetti da recuperare e riassemblare, secondo principi del riuso e del riciclo creativo ed in una logica di salvaguardia dell’ambiente e di riduzione degli sprechi. Temi: introduzione alle tematiche green per la realizzazione di oggetti della quotidianità; tipologia di materiali recuperabili e riciclabili; tecniche per il riciclo creativo; metodi di realizzazione di strumenti musicali, da quelli più rudimentali a quelli mediamente elaborati; tema libero (dove il punto di partenza sarà l'esperienza acquisita dagli incontri pregressi e si realizzano oggetti in base alla creatività piena dei ragazzi). Presentazione lavori realizzati, brainstorming, goals & objectives raggiunti. Sarà possibile aderire al progetto entro il giorno lunedì 6 dicembre 2021 con l’invio del modulo allegato ai seguenti indirizzi email: salernoingioco@mobydickets.it numero telefonico 3519894622 e comunica@fondazionecarisal.it numero 089230611. Per maggiori informazioni, è possibile contattare Gabriella Monetta Area Progetti della Fondazione Carisal, al recapito telefonico 089230645 oppure a mezzo email monetta@fondazionecarisal.it.