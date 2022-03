"No alla violenza di genere": Salerno in moto sfila per Anna Borsa

Dopo una riunione straordinaria che si è svolta l'1 marzo, in seguito al drammatico evento di femminicidio avvenuto a Pontecagnano Faiano, l'associazione motociclistica Salerno in moto, presieduta da Antonio Ardoino, prede atto della comunicazione del sindaco Giuseppe Lanzara che ha proclamato l'annullamento degli eventi e annulla dunque il proprio meeting, più pranzo con annesso concerto dei Morgana.

La solidarietà

"Forti di un grande senso civico e sconvolti dalla morte della bellissima Anna Borsa amica di molti noi Salerno in moto - scrivono gli organizzatori - diamo appuntamento al 6 marzo, perché vogliamo dare un momento di sensibilizzazione sfilando per Pontecagnano Faiano con le nostre moto a sostegno di tutte le donne vittime di genere e vittime di femminicidio, tema a noi caro. Sfileremo con il fiocco rosso sugli specchietti retrovisori e porgeremo simbolicamente dinanzi al Comune un fascio di rose rosse per la cara Anna Borsa. Un segnale forte anche per le istituzioni a ridosso della giornata del giorno 8 marzo, festa della donna".