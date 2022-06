Salerno Letteratura Festival, incontro sui romanzi storici “Il fiore di Minerva” e “La spada di Manfredi”

“Il romanzo storico a Salerno”. Lunedì 20 giugno, dalle 20 alle 21, nella Cappella Palatina, intervengono sul tema due scrittori di Marlin editore: Carmine Mari, autore del thriller rinascimentale “Il fiore di Minerva” e Francesco Nobile, autore di un libro che racconta l’epopea del figlio prediletto di Federico II di Svevia, “La spada di Manfredi”. Gli autori dialogano con la giornalista Erminia Pellecchia (“Il Mattino”), storica dell’arte. Per acquistare il biglietto ecco il link: https://www.ticketsms.it/it/ event/jsmeBWp8. Ingresso gratuito ai minori di 18 anni; biglietto intero 1,34 euro.

Nobile riporta in primo piano la straordinaria storia di Manfredi. Nato illegittimo, riuscirà?, dopo la morte del padre, a ereditarne il regno, scavalcando il nipote Corradino. Mari ci porta invece nel XVI secolo: il periodo in cui le coste campane erano sotto l’attacco delle navi corsare che infestavano il Mediterraneo allo scopo di depredare navi e villaggi. I due autori si confrontano con Erminia Pellecchia sulla ricerca storica che sottende ai loro romanzi, e sui canoni scelti per scriverli.