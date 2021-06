Alla scoperta degli scrigni d'arte: presentata "Salerno Porte Aperte"

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l’assessore alla Cultura Antonia Willburger hanno presentato questa mattina, a Palazzo di Città, l’iniziativa Salerno Porte Aperte, che si terrà - edizione speciale San Matteo - il 26 e 27 giugno.

Il tema

Il filo conduttore sarà la “salernitanità“: visitatori alla scoperta della storia della propria città, con un suggestivo itinerario della Scuola medica salernitana e dell’itinerario Longobardo, con diverse performance musicali, presentazioni di libri ed altro.

Il programma



Sabato 26 giugno 2021, Salerno Porte Aperte fuori lemura – Alla Scoperta del Monte Stella e del Santuario di Maria SS. della Stella – trekking a cura di “Associazione il Duomo”, guida Adriano De Falco, livello E escursionistico. Partenza ore 8.30: posti limitati, info e per prenotazione 3409778659. Spazio anche all'evento "Alla Scoperta del Monte Bonadies e della Bastiglia – trekking a cura del CAI Salerno. Partenza ore 9.00, posti limitati, info e prenotazione 3391695263. Un altro evento sarà Il Sentiero degli dei Salernitano, tra Monte San Liberatore e Monte Saragnano – trekking a cura di Outdoor Campania, guida Francesco Saverio Viscardi. Partenza ore 9.00, posti limitati, info e prenotazione 3931020123. Poi “La nostra Grande Bellezza!”, esplorazione urbana alla scoperta di Montevergine Park, verso l’area di biodivesità, lungo l’antica salita Montevergine, raccontata da Blam, la regista Flavia d’Aiello, il Comitato Centro Storico Alto di Salerno e la comunità dei Chiapparielli. Partenza ore 11:00 da Piazza Abate Conforti – posti limitati, info e prenotazione obbligatoria info@blamteam.com, telefono 3408557275.

La domenica



Salerno Porte Aperte passa da fuori le mura a dentro le mura. Eventi e iniziative a partire dalle ore 16 fino alle ore 20: Giardino Altieri, “Conversazioni civili”, presentazione del libro del professore Francesco D’Episcopo. Inizio alle ore 18. Museo Virtuale Della Scuola Medica Salernitana, “Salerno tra miti e leggende”, proiezioni a cura della Cooperativa Galahad. Inizio alle ore 17. Al Museo Papi, “I meandri della medicina”, visita guidata teatralizzata a cura della Cooperativa Galahad. Inizio alle ore 18. Largo Montone: "Incontro con il fantasma di Ganozza che racconta la sua storia”, una libera interpretazione teatrale di Ganozza e Mariotto”, i “Romeo e Giulietta” di Masuccio Salernitano, XXXIII novella de “Il Novellino”, iniziativa a cura di Antonella Schiavone. Appuntamenti: ore 18,30 e ore 19.00. Giardino della Minerva, vsite guidate a cura dell’Associazione Erchemperto & “Musica per l’anima”, concerto di Hand-Pan a cura di Francesco Fasanaro. Inizio visite dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Quartiere “Plaium Montis” e Monastero San Nicola della Palma. Alla scoperta della Scuola Medica Salernitana “Schola Salerni”, passeggiata nella parte alta del Plaium Montis, a cura dell’Associazione Erchemperto. Partenza alle ore 18 dal Giardino della Minerva, posti limitati| info e prenotazione obbligatoria, telefono 089252423. Quadriportico del Duomo, “Il Guiscardo dietro le quinte”, Roberto D’Altavilla si confida alla sua fidata Geppina, teatralizzazione a cura di Teresa Di Florio. Appuntamenti: ore 18 e ore 19. Chiesa di San Benedetto, visite guidate a cura dell’associazione “Sant’Andrea nella Annunziatella” & Le tentazioni di Barliario”, teatralizzazione a cura di Luigi Vernieri. Appuntamenti alle ore 18 e 19. Cappella del Tesoro e Duomo di Salerno, “Alla conquista della Cattedrale”, visita guidata tra storia e leggende del Duomo di Salerno, a cura dell’Associazione il Centro Storico. Visite guidate su 4 turni per gruppi di massimo 15 persone. Primo gruppo partenza dall’ingresso del Duomo alle ore 16.00, gruppi a seguire alle ore 17.00-18.00, posti limitati. Info e prenotazione obbligatoria 3484228298. Chiesa del Monte dei Morti, ”Lo scrigno segreto: la Chiesa del Monte dei Morti”, visite guidate con accompagnamento poetico a cura dell’Associazione “Il Centro Storico” e il collettivo BLAM. Primo ingresso alle ore 16.00, a seguire ingressi ogni 30 minuti dalle ore 16.30 alle 19. Posti limitati, info e prenotazione obbligatoria al numero 3735409202. Chiesa di Santa Maria de Lama, visite guidate a cura del Touring Club Salerno e presentazione del libro “Mulieres Salernitanae” di Federica Garofalo, intervista di Maria Cristina Folino & Mostra delle opere di Renaldo Fasanaro & Lettura di brani e musica di Carlo Roselli. Inizio presentazione ore 18,30. Giardini di Villa Avenia, “Tra Cielo, Terra e Mare”, concerto del coro Il Calicanto, diretto dal Maestro Silvana Noschese. Inizio ore 19.30. Cappella di San Ludovido-Archivio di Stato in Piazza Abate Conforti, “Dal foro romano ai giorni nostri, un affaccio su Piazza Abate Conforti”, itinerario guidato di Piazza Abate Conforti e della Cappella di San Ludovico, a cura di Centro Turistico Giovanile. Inizio visite dalle ore 17 alle ore 19. Aula cultuale di Palazzo Pedace – Sede FAI Salerno: visita guidata con Gianni Fiorito & Iniziative artistiche giovanili a cura del Limen Salerno Festival. Inizio visite dalle 17.00 alle 19.00. Chiesa della Santissima Annunziata, “Salerno come non l’avete mai vista”, visita guidata sulla cupola panoramica con Gianni Fiorito, a cura di Associazione Limen. Inizio visite dalle 17.00 alle ore 19.00, visite sulla Cupola ogni mezz’ora. San Pietro a Corte, Curtis Longobarda: visita guidata “Tra le corti e le chiese dei principi Longobardi”, a cura del Gruppo Archeologico di Salerno. Partenza alle ore 18 dai portici del Comune di Salerno. Posti limitati, info e prenotazione obbligatoria.