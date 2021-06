“M’illumino di Viola – Sfumature di una mamma a metà", la presentazione del libro con il sindaco Napoli

La giornalista Matilde Pisaturo, in un racconto delicato e intenso, ha parlato della sua storia di mamma e della sua gravidanza a rischio, un parto inaspettato e difficile vissuto in un momento storico - quello del Covid - che ha complicato inevitabilmente il percorso al fianco della piccola Viola

Si è tenuta, questa mattina, la presentazione del libro “M’illumino di Viola – Sfumature di una mamma a metà”, edito da Dueinfo,presso il Parco Pinocchio di Salerno. All'incontro non è voluto mancare il sindaco Vincenzo Napoli.

Il racconto

La giornalista Matilde Pisaturo, in un racconto delicato e intenso, ha parlato della sua storia di mamma e della sua gravidanza a rischio, un parto inaspettato e difficile vissuto in un momento storico - quello del Covid - che ha complicato inevitabilmente il percorso al fianco della piccola Viola all’interno della Tin tra i volti di medici ed infermieri che combattono quotidianamente per quei bimbi nati prima del tempo e che aspettano di prendersi la vita vera. All’interno della Terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno comincia così una storia di bellezza mista alle difficoltà, racchiusa tra le pagine di questo splendido libro.