Frana ad Ischia, annullata anche la prima "Don Giovanni" a Salerno

In segno di rispetto per le vittime e di solidarietà per la popolazione dell'isola d'Ischia, il Comune di Salerno e la Direzione Artistica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno hanno deciso di rinviare la rappresentazione dello spettacolo “Don Giovanni” in programma questa sera.

Seguiranno comunicazioni per la nuova data e/o il rimborso dei biglietti.