“Aspettando SalerNoir”, comincia la rassegna in diretta streaming

Per la ottava edizione del SalerNoir Festival “Le notti di Barliario” previsto in estate, al via “Aspettando SalerNoir”, la rassegna in diretta Facebook. Fino a mercoledì 26 maggio sulla pagina social di Porto delle Nebbie, spazio alla rassegna letteraria on line, che presenterà cinque libri di recente pubblicazione.

Si tratta di cinque novità nel panorama del romanzo di genere o con atmosfere che rimandano al giallo, al noir o al noir psicologico. Si comincia con la presentazione di “Flora” edito da Sellerio, l’ultimo romanzo dello scrittore Alessandro Robecchi, già editorialista del Manifesto e firma di Cuore, oltre che autore degli spettacoli di Maurizio Crozza. Mercoledì 28 aprile sarà la volta del salernitano Claudio Grattacaso con “Hello, goodbye” edito da Baldini/Castoldi. L’incontro sarà condotto dalla scrittrice Piera Carlomagno, direttrice artistica del SalerNoir Festival.Tutti gli incontri si terranno alle ore 19.30 e saranno trasmessi in live streaming al link facebook.com/SalerNoirFestival