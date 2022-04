Ricominciano i "salotti letterari": è tutto pronto a Vietri sul Mare

Sono giunti al quinto appuntamento i “Salotti Letterari” a Vietri sul Mare. L’associazione culturale “La Congrega Letteraria” propone “Alfonso Gatto e la Costiera Amalfitana", lectio magistralis del prof. Francesco D’Episcopo, già docente di Letteratura italiana, Critica letteraria, e Letterature comparate presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

La giornata

L’appuntamento è per venerdì 22 aprile, alle ore 18:30, presso l’oratorio dell'Arciconfraternita, via San Giovanni 13, Vietri sul Mare. Ai saluti del sindaco Giovanni De Simone seguirà la lezione del professore D’Episcopo. Presenterà la serata il giornalista Aniello Palumbo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Obbligo di mascherina e green pass. In collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Vietri sul Mare.



La scheda

Alfonso Gatto ebbe, oltre all’amatissima Salerno, una predilezione speciale per la Costa d’Amalfi: parlava, poetava di Atrani, Maiori e Minori, di Vietri sul Mare, anello di congiunzione fra Salerno e la costiera — Vietri che oggi lo celebra anche col suo viale dei Poeti. Talvolta, con malcelato orgoglio, come da molti ricordato, era solito raccontare delle imprese compiute con amici in barca a remi; traversate fondamentali al colpo d’occhio poetico che sa cogliere un territorio nella sua lirica interezza. Meta preferita era Erchie, con la sua insenatura, la lingua di sabbia bianca, il mare di un verde smeraldo; e la piccola osteria situata in fondo alla verde gola. La sua poesia e la sua vita sono segante dall’amore, tema che si intreccia con altri - a partire dall’impegno politico - e che contraddistingue tutta la sua produzione poetica, durata oltre quarant’anni, dalla pubblicazione del primo libro, Isola (1934) fino alla morte. Il professore Francesco D’Episcopo ha svolto attività didattica e scientifica presso il Dipartimento di Filologia moderna “Salvatore Battaglia” della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dove ha insegnato Letteratura italiana, e Critica letteraria e letterature comparate. Ha insegnato, inoltre, Letteratura italiana all’Università del Molise. È giornalista pubblicista. È stato direttore responsabile della rivista di Storia dell’Arte “ON-OttoNovecento”, fa parte del comitato di redazione della rivista “Riscontri”. È critico d’arte e, come tale, ha collaborato all’organizzazione di mostre di alto profilo culturale, presentando artisti in volumi e cataloghi. Rilevante settore della sua attività critica concerne la riproposta dell’opera di Alfonso Gatto con numerose monografie pubblicate tra gli anni ’70 e 2000.