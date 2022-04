Salta in sella a Cava: l'appuntamento

L’ADS Horseland Ranch di Cava de’ Tirreni(SA) in collaborazione con il Parco degli Ulivi organizza l’evento SALTA IN SELLA infatti sarà presente presso il parco divertimenti con istruttori e guide; accompagnati dal pony Grey, dalla cavallina Venus e da un esilarante sorpresa fornendo un ulteriore servizio agli ospiti presenti. Ci sarà la possibilità di cavalcare o semplicemente accarezzare e fotografare i nostri adorabili quadrupedi.

L’obiettivo è quello di offrire emozioni a grandi e piccini riuscendo a coniugare quel che è la nostra innata passione per la natura e gli animali facendo conoscere anche agli altri il nostro mondo.

Lo scopo è di rappresentare la nostra realtà e il territorio che ci circonda. Garantendo alle famiglie tanta ospitalità a contatto con la natura e i cavalli in un ambiente rurale in cui il tempo sembra essersi fermato.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni 339 8050973