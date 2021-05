The Space ospita il debutto di "Cinema", il nuovo singolo di Samuel

Per l’occasione, il videoclip sarà proiettato in anteprima nelle sale del circuito The Space Cinema per 48 ore, da venerdì 28 a domenica 30. L’iniziativa nelle sale, che vede inserito il video ufficiale prima di ogni proiezione cinematografica, è un vero e proprio invito a tornare al cinema dopo il lungo periodo di chiusura

Sarà disponibile da domenica 30 maggio alle ore 21 il videoclip ufficiale di Cinema, il nuovo singolo di Samuel con la collaborazione di Francesca Michielin. Diretto da Giacomo Triglia e prodotto da Borotalco.TV, il video si apre all’interno della maestosa cornice della laguna veneziana in cui i due protagonisti, Samuel e Francesca, come due attori, stanno per fare il loro ingresso sul Red Carpet della Mostra del Cinema. Ma non ci sarà nessuno ad accoglierli. Come in tutti i film che si rispettino anche qui troviamo uno “spaventoso” antagonista, che seguirà in maniera non poco sospetta i nostri protagonisti nel loro suggestivo giro della splendida città, un giro che si concluderà nel modo in cui tutti ci auguriamo… ricominciando a ballare.

I dettagli

Per l’occasione, il videoclip sarà proiettato in anteprima nelle sale del circuito The Space Cinema per 48 ore, da venerdì 28 a domenica 30. L’iniziativa nelle sale, che vede inserito il video ufficiale prima di ogni proiezione cinematografica, è un vero e proprio invito a tornare al cinema dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alle restrizioni a causa dell’emergenza da Covid-19. Il mondo della cultura e i suoi luoghi si sono dovuti fermare durante questo lungo periodo, ed è proprio in questo momento di ripartenza che abbiamo bisogno di tornare alla normalità, di tornare a condividere i momenti insieme: due ore di pura magia, come può succedere solo al cinema.

La scheda

Cinema, scritto da Samuel, Colapesce e Federico Nardelli e pubblicato il 14 maggio, è un universo costellato di icone pop senza tempo, che conduce l’ascoltatore dentro un immaginario di riferimenti cinematografici attraverso l’erotismo delle opere di Tinto Brass, la nouvelle vague di François Truffaut, con il triangolo più famoso della storia del cinema messo in scena da Jules et Jim e la citazione del Quentin Tarantino di Jackie Brown, il tutto scandito dal sound della produzione di Federico Nardelli, che regala all’ascoltatore un immediato senso di spensieratezza. Un brano con cui Samuel e Francesca Michielin ci offrono un’anticipazione dell’estate, riportando alla mente lo svago, la leggerezza e il divertimento nella speranza che tornino al più presto i momenti in cui si potrà di nuovo stare insieme.