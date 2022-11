A San Marco di Castellabate ritorna il Festival di San Martino

Seconda edizione per il Festival di San Martino a San Marco di Castellabate. L'appuntamento è per l'11 12 e 13 novembre 2022.

L'evento

Un evento a base di musica zeppole e vino in cui tutti i vicoli daranno vita a una propria attività, rievocando vecchie tradizioni familiari. A ciò sarà associata la preparazione delle classiche zeppole presentate in diverse specialità, proposte popolari, “novità culinarie” e la degustazione di buon vino. Ma non è tutto: lungo il percorso importante sarà anche il ruolo della musica, con l'allestimento di diverse aree dedicate in cui numerose realtà del territorio si esibiranno.