Torna il San Marzano Beer Fest: il programma completo dell'evento

Dal 27 al 30 giugno, il Parco Urbano di San Marzano sul Sarno trasformerà nel cuore pulsante della musica e del divertimento con la quinta edizione del San Marzano Beer Fest. L'evento si svolgerà in un’area di 25.000 mq di verde, con numerosi stand fieristici e una vasta offerta di street food. Sarà presente anche un luna park per garantire divertimento a grandi e piccini. L’area food sarà attrezzata con comode panche e tavoli, dove si potranno gustare specialità varie per tutti i gusti. Sarà disponibile, inoltre, un’ampia zona parcheggio di 5000 mq su Viale Roma, per facilitare l’accesso all’evento.

Il programma

- 27 giugno: la serata inaugurale sarà animata da Febbre Italiana, un tributo alla musica italiana che farà ballare tutti i presenti con i grandi successi del passato e del presente.

- 28 giugno: Nostalgia 90 sarà il tema della seconda serata, con un tuffo negli indimenticabili anni ’90.

- 29 giugno: la terza serata vedrà salire sul palco Enzo Avitabile, accompagnato da Tony Esposito, per un concerto che si preannuncia carico di emozioni e sonorità uniche.

- 30 giugno: a chiudere il festival sarà Marco Calone, seguito da Rocco di Maiolo