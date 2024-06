Cetara in festa per San Pietro: il programma religioso e civile

L'Arcidiocesi Amalfi-Cava de' Tirreni e la Parrocchia San Pietro Apostolo di Cetara annunciano i Solenni Festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo, patrono di Cetara. Il programma di celebrazioni, sotto la guida del Parroco Don Andrea, celebra il valore della preghiera e la preparazione al Giubileo del 2025.

Il programma

Il giorno della festa, il 29 giugno, inizierà con la celebrazione della Santa Eucaristia alle ore 08.00 in San Pietro. Alle ore 10.00, la messa sarà presieduta dall'Arcivescovo S.E. Mons. Orazio Soricelli. A mezzogiorno, si terrà la supplica e la benedizione del pane dei portatori. Alle 19.00, il venerato simulacro di San Pietro Apostolo sarà portato in solenne processione per le strade del paese. La serata vedrà nuovamente l'esibizione del Concerto Musicale Gioia del Colle "Paolo Falcicchio" in Piazza S. Francesco alle 22.30, e si concluderà con uno spettacolo pirotecnico a cura della rinomata ditta "PiroLandia srl" di Giuseppe La Rosa da Bagheria.

Il 6 luglio, per l'ottava della festa, alle ore 18.30 ci sarà il Rosario, seguito alle 19.00 dalla Santa Messa e una breve processione verso Largo Marina con il simulacro di San Pietro. La serata si chiuderà con un carosello musicale a cura della premiata Banda Musicale "Città di Minori".

Il programma prevede, inoltre, spettacoli pirotecnici curati da "PiroLandia srl" di Giuseppe La Rosa, luminaria artistica a cura di "Mario Tagliafierro" da Nocera Superiore, esibizioni del Premiato Concerto Musicale Gioia del Colle "Paolo Falcicchio", della Banda Musicale "Città di Minori", e fuochi d'artificio di "Pirotecnica Vietrese" di Scapagnini Giuseppe da Vietri sul Mare. La giornata del 29 giugno sarà trasmessa in diretta sul canale 181 (RTC Quarta Rete) e sulla pagina Facebook dell'emittente.