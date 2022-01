Cena romantica per mamma e papà, mentre i piccoli giocano: l'iniziativa alla Tenuta Sorvillo

A S.Valentino perché rinunciare ad una cena romantica pur avendo i bimbi? La Tenuta Sorvillo (via lago carezza n7, Picciola di Pontecagnano) organizza un laboratorio di S.Valentino per i più piccoli (4 anni in poi) dalle 20.30 alle 23, dove i baby ospiti potranno trascorrere una serata in compagnia della New age animazione.

Il programma

In particolare, in programma un laboratorio dedicato alla realizzazione di un regalino per mamma e papà: ovviamente il tema sarà l’amore. Poi, cena e lettura di un libro, mentre mamma e papà si rilassano. Prenotazione obbligatoria e a numero chiuso, per rispettare le norme anti covid 089203467-

3392493244