Al via "Saint Valentine in Love", telecamere Rai di nuovo nel salernitano

Al via, da venerdì e fino al 14 febbraio, "Saint Valentine in Love", la romantica kermesse inaugurata a San Valentino Torio. L'evento ha attirato anche l'attenzione della Rai che ha fatto tappa nel comune del salernitano per la festa patronale e la manifestazione sull'amore. "Ancora una volta il Paese degli Innamorati sarà attenzionato da mamma Rai che, tramite il Tg3 Campania e la trasmissione Casa Italia su Rai 2 darà risalto, a livello regionale e nazionale, alla nostra festa - ha commentato il sindaco, Michele Strianese - Fino a domenica, riprese dei momenti principali della festa saranno realizzate per servizi, interviste e programmi Rai".

L'iniziativa

Luminarie ed eventi correlati, tra cui la storica Sagra d’à "Purpetta e’ Pastenaca", dunque, regaleranno giorni indimenticabili per chiunque sia innamorato dell'amore. Tanta curiosità.