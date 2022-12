Mercatini, pattinaggio e street food nella "Villa di Babbo Natale" di San Valentino Torio

A San Valentino Torio ritorna "la Villa di Babbo Natale". L'appuntamento è fissato per il 3 dicembre presso la Villa Comunale.

Il programma

Come di consueto a caratterizzare l'iniziativa (che si terrà fino all'8 gennaio) saranno i mercatini di Natale, una pista di pattinaggio e tanti stands gastronomici. L'ingresso come sempre sarà gratuito. La villa comunale, per l'occasione, sarà allestita con le tipiche luminarie natalizie, così come il viale antistante e piazza Unità d'Italia.